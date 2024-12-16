Операции под огнем: как российский врач-штурмовик спасает жизни сослуживцев на передовой

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Александр Соловьев отправился на СВО добровольцем.

Украинские боевики ведут настоящую охоту на российские группы эвакуации, которые доставляют раненых в госпитали. Но нередко операции приходится проводить на передовой.

Так, десятки жизней спас один из штурмовиков группировки войск «Центр» — врач с высшим образованием, который пошел на фронт добровольцем. С ним познакомился военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Самый ценный медицинский инструктаж — от врача, который участвовал в штурмах. Все, о чем он говорит, это личный опыт.

Александр Соловьев — врач с высшим медицинским образованием и уникальной судьбой. Добровольцем отправился на СВО, но из-за перерыва в медицинской практике в госпиталь устроиться не смог и пошел в штурмовую роту одного из подразделений группировки «Центр».

«Я не жалею, что не в госпиталь попал, а именно сразу сюда. Я здесь увидел, осознал, что такое настоящий друг, что такое предательство. На гражданке такого нет, там это не заметно, все завуалировано», — говорит санитарный инструктор группировки войск «Центр» Александр Соловьев.

В первом же бою, вытаскивая раненых, Александр понял, что мог бы оказать им более квалифицированную помощь прямо здесь, на месте. Поэтому при первой же возможности попросил в полевом госпитале набор хирургических инструментов.

«Удивились — для чего? Я говорю, необходимо, либо лигатуру наложить, либо сосуд ушить. Ну и выдали мне инструменты, все необходимое. Ну и как-то ко мне обратились, необходимо было зашить рану в полевых условиях. Прибежал, зашил — посмотрели. Я еще тогда использовал косметический шов, ушил, самому даже понравилось. После этого больше и больше начали доверять», — рассказывает Соловьев.

Операции на передовой нередко проводятся под обстрелом. Кадры реальной работы — рану на голове пришлось зашивать при тусклом свете фонарика, это маскировка.

На его счету десятки таких операций в экстремальных условиях, буквально в руинах.

«В подвале под минометным обстрелом было необходимо почистить рану, чтобы не было в дальнейшем осложнения», — вспоминает врач.

В его роте десятки людей живы и вернулись в строй только благодаря тому, что сразу после ранения рядом оказался не просто фельдшер, а полноценный врач.

«Прилетел FPV-дрон, в результате чего попал в „коробочку“, были ранены, несколько осколков зашло, но, слава Богу, живые. Лично меня. Сначала вроде как ранения показались легкие, но на самом деле были не совсем легкие», — говорит военнослужащий группировки «Центр» Андрей Мостович.

Там, где получают ранения штурмовики, медики такого уровня — большая редкость. ВСУ целенаправленно пытаются выбивать группы эвакуации. Они рискуют не меньше тех, кто непосредственно идет в атаку.

«Раньше только медикаменты с собой были, а сейчас, так как на нас охотятся, необходимо с собой иметь всю защиту. То есть мы гладкоствольные ружья берем, чтобы сбивать дроны, это эффективное оружие, РЭБ так же нам установили», — признается Соловьев.

Александр накопил уникальный опыт. Врач, который побывал в аду и вернулся, чтобы спасать таких же, как он — балансирующих между жизнью и смертью.