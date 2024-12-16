Атака на Горловку: один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ Горловки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов; 5-tv.ru
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Кроме того, повреждения получили спортивная школа и гостиница, рейсовый автобус и еще несколько машин.
Один человек погиб и еще четверо пострадали при обстреле Горловки в ДНР. Пожилой мужчина стал жертвой атаки украинского дрона на легковой автомобиль. Тогда же ранение получила женщина. Остальные пострадали уже от обстрелов украинской артиллерии.
Кроме того, в двух районах Горловки повреждения получили спортивная школа и гостиница, рейсовый автобус и еще несколько машин. Была перебита ветка газопровода. Всего ВСУ выпустили по городу около 40 боеприпасов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.