«Просто куколка»: Бузова оценила внешность Погребняк после операций у Хайдарова

Фото: Telegram/Мария Погребняк/Mariapogas; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого мнением о результатах пластики поделились подписчики блогера.

Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла в восторг от внешности блогера Марии Погребняк после пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова.

В своем личном блоге Бузова опубликовала кадры встречи с Погребняк в ресторане, на которых буквально рассыпается в комплиментах в адрес подруги.

«Ну что за красавица, Маша. Просто куколка. Ты нереально выглядишь. Просто нереально», — восхитилась певица.

До этого Погребняк показала свой новый облик подписчикам. В своем блоге она опубликовала видео, в котором сравнила состояние до и после вмешательства. Знаменитости удалили так называемые малярные мешки (отложения жировой клетчатки — Прим. ред.) под глазами и уменьшили талию за счет ушивания диастаза.

В отличие от Бузовой поклонники блогера не были столь восхищены переменами в ее внешности. Они попросили звезду записать видео без косметики, чтобы получше оценить преображение и увидеть хоть какую-то разницу. Погребняк пообещала вскоре опубликовать такой ролик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради чего мать четверых детей Погребняк решилась на пластику у скандально известного Хайдарова.