Цветы и игрушки несут к месту гибели сбитого Porsche мальчика в Новой Москве

Фото: 5-tv.ru

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Наехавшая на ребенка и его няню женщина-водитель была пьяна.

Стихийный мемориал возник на месте гибели девятилетнего мальчика, которого накануне сбила пьяная женщина-водитель на Porsche в Новой Москве.

На фото, которое появилось в распоряжении 5-tv.ru, видны цветы и игрушки, которые приносят к месту трагедии неравнодушные люди.

Страшное ДТП произошло 14 декабря в Новой Москве. Управлявшая автомобилем Porsche 49-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на усилия врачей, мальчик от полученных повреждений скончался.

Позднее в управлении Следственного комитета Москвы сообщили, что водитель Porsche в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина задержана, ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры наезда Porsche на девятилетнего мальчика и женщину в Новой Москве.