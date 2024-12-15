Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии

Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

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Посольство РФ в Дамаске продолжает работать.

Россия эвакуировала часть сотрудников своих загранпредставительств в Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что посольство России в Сирии продолжает свою работу.

Reuters на днях сообщало, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) России покинули базу в Сирии. По данным агентства, они вышли из порта Тартуса, но пришвартовались рядом с сирийским побережьем. На опубликованных спутниковых снимках видно, что три российских корабля находятся примерно в 13 километрах от Тартуса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российским военным присутствием в Сирии. По его словам, об этом преждевременно говорить, так как вопрос необходимо обсуждать с властью. Между тем в Сирии еще не завершился переворот.

Переворот в Сирии

В воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной сирийской оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву — РФ предоставила им убежище.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как европейцы готовятся к новой волне беженцев из Сирии.