Фото, видео: личный архив Елены Саломатиной; 5-tv.ru

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Девушка по имени Сахар Халили за год «спасла» полцентнера выброшенных согражданами, но годных к употреблению продуктов.

Жительница Австралии Сахар Халили сэкономила 20 тысяч долларов или около двух миллионов рублей, питаясь с помойки. Можно считать, что австралийка просто сказочно разбогатела на своей «идее», ибо, как сказал в свое время Бенджамин Франклин — тот самый, что изображен на стодолларовой купюре, — сэкономил, значит, заработал.

Однако безопасно ли для здоровья употреблять в пищу просроченные продукты, пусть еще и не испорченные? И не страдает ли ментальными расстройствами человек, в принципе готовый добровольно питаться едой с помойки? На эти вопросы 5-tv.ru ответили врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина и психолог Александра Миллер.

Спасла 152 килограмма еды

Свой «путь к успеху» Халили начала, работая в пекарне, где обратила внимание на то, какое большое количество неиспорченных продуктов и готовой еды предприятию нужно было выбрасывать каждый день. Девушка углубилась в изучение вопроса и выяснила, что ежегодно в Австралии на помойку отправляется 7,6 миллиона тонн вполне пригодных к употреблению продуктов.

Спустя некоторое время Халили наткнулась на группу так называемых дампстер-дайверов — людей, которые «ныряют» в мусорные баки в поисках полезных и ценных вещей, в том числе неиспорченной пищи. Девушка присоединилась к ним и в результате первого же «погружения» в недра помойки добыла себе на ужин сыр бри, стейки из лосося, мороженое и овощи.

Продолжив подбирать еду на помойках, Халили за четыре года сэкономила 20 тысяч долларов. Девушка с гордостью говорит, что только за 2022 год ей удалось «спасти» 152 килограмма выброшенной еды. В какой-то момент ее холодильник буквально начал ломиться от найденных продуктов, поэтому девушка стала подкармливать ими друзей.

Натуральные консерванты продлевают срок годности

Комментируя историю австралийки, диетолог Елена Соломатина напомнила, что просроченный продукт — это далеко не всегда испорченный продукт. И наоборот: продукт с неистекшим сроком годности при ненадлежащем хранении вполне может испортиться раньше времени. Соответственно, если знать и учитывать особенности и правила хранения тех или иных продуктов, то даже в случае небольшой просрочки их допустимо употреблять в пищу.

«Вакуумная, скажем, упаковка продлевает срок годности продукта. Но, если она где-то повреждена, то, соответственно, уже ничего не продлится. Или бывает, что продукты, предназначенные для хранения в обычном отделе холодильника, могут заморозить либо положить в более холодное место, и тогда срок годности их тоже продлевается. Опять же, если этот продукт содержит достаточно большое количество консервантов или стерилизован, как молоко, или сделан с заменителем молочного жира на пальмовое масло, то срок годности у него дольше», — отметила эксперт.

Соломатина добавила, что натуральные консерванты, такие как острые специи, соль, перец, уксус, горчица, хрен, тоже продлевают срок годности продуктов.

Твердые сыры, сухую колбасу и шоколад — можно

Твердые сыры, обладающие высокой плотностью и концентрацией соли, также устойчивы к порче. Даже если такой сыр при долгом и неправильном хранении покрылся коркой, ее можно просто срезать ножом, а сыр использовать в пищу.

«Но это касается не всех сыров, потому что более мягкие сыры — это уже опасно. Чем больше влаги в продукте, тем быстрее он портится», — предупредила диетолог.

Что касается макарон и круп, то они в целом тоже хранятся долго, однако нужно помнить, что чем больше в крупе масел, тем быстрее она делается прогорклой.

К «долгоиграющим» продуктам можно также отнести шоколад и конфеты. На них может появиться белесость, выступить сахар или какао-масло, но в принципе при небольшой просрочке ими не отравишься, отметила Соломатина.

Она добавила, что очень часто указанный на упаковке малый срок годности — всего лишь маркетинговая уловка, с помощью которой производители мотивируют людей к покупке. На самом же деле срок годности продукта может быть значительно больше.

К подобным продуктам относится, например, мед, который может храниться очень-очень долго. Конечно, со временем он теряет большую часть своих полезных свойств, однако отравиться им крайне сложно, пояснила нутрициолог.

Фрукты, рыба и салаты — под запретом

С повышенной осторожностью следует относиться к долго хранящимся фруктам или овощам, предупредила Соломатина. Если на них появились следы плесени и гнили, то употреблять их в пищу категорически нельзя даже при удалении подпорченных участков. То же самое касается хлеба.

«Если плесень появилась, желательно сразу выбрасывать, потому что ее споры уже проникли и в другие части продукта. Единственное исключение представляют очень-очень сухие и твердые сыры или сухие колбасы, потому что там уже труднее спорам пробиться в середину», — пояснила эксперт.

И, конечно, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу просроченную рыбу и морепродукты. Это чревато самыми тяжелыми отравлениями, подчеркнула Соломатина.

Салаты и все, что «порезано и порублено», тоже крайне нежелательно употреблять в пищу по истечении срока годности. Особенно, если в составе есть яйца, колбаса, курица или крабовые палочки. К слову, любая вареная колбаса — очень опасный в случае просрочки продукт даже с учетом того, что в ней зачастую мало мяса и много консервантов, отметила диетолог.

Игра в «русскую рулетку»

Эксперт призвала не забывать известную закономерность: чем натуральнее продукт, тем быстрее он портится. При этом продукты ферментации, например, кефир и другие кисломолочные изделия, а также квашеная капуста, могут сохранять съедобность дольше указанного срока годности. Да, они могут утратить вкусовые качества, стать более кислыми, но их употребление не нанесет вреда здоровью, пояснила Соломатина.

«Как правило, срок годности — это тот срок, при котором продукт не теряет своих органолептических свойств. Дальше он может потерять какое-то количество витаминов, изменить вкус, но это не значит, что он будет приносить вред. Но некоторые продукты меняют именно свою консистенцию, вкус, и в данном случае это будет маркером того, что продукт есть», — отметила диетолог.

В любом случае питание просроченными продуктами, по мнению Соломатиной, — занятие рискованное. Нужно быть крайне внимательным, учитывать множество факторов, и все равно это будет «русская рулетка», ведь мы никогда не знаем, как тот или иной продукт изначально хранился.

«Поэтому, конечно, если есть возможность, то лучше этим не заниматься. Ну, хлеб вчерашний, какие-нибудь сушки, особенно без масла, галеты можно. Даже если срок годности уже вышел, он просто более жесткими станут. Но вообще лучше, конечно, не рисковать», — заключила эксперт.

Не исключено психическое отклонение

Фото, видео: личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Психолог Александра Миллер призвала не осуждать поведение австралийки, которая своими действиями, возможно, действительно стремится не только сэкономить, но и принести пользу обществу. В любом случае не стоит сходу усматривать в ее поступках результат какого-то психического расстройства и ментальных отклонений.

«Я абсолютно убеждена в том, что нет понятий „хорошо“ или „плохо“. Сейчас настолько все размыто… Если для самого человека это хорошо, ну окей, главное, чтобы он от этого не страдал», — пояснила Миллер.

С другой стороны, отметила психолог, питание с помойки действительно может указывать на некую психическую травму или патологию, например, на так называемую пениафобию — страх бедности или разорения. Она считается в первую очередь мужским недугом, однако на самом деле ей одинаково подвержены как мужчины, так и женщины.

«Сложно сказать, на самом ли деле у нее эта фобия либо, может быть, какое-то другое отклонение, при котором люди начинают делать что-то с маниакальным остервенением. Но вполне возможно, что у нее такая проблема присутствует», — отметила Миллер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России расширили список товаров, которые нельзя продавать просроченными.