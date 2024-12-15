«Угля достаточно на 500 лет»: Новак рассказал о развитии Кемеровской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына;5-tv.ru

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Кузбасс и Красноярский край расположены на «золотой» земле.

Запасов угля в России хватит на 500 лет. Об этом вице-премьер России Александр Новак сказал журналистам после совещания на тему социально-экономического развития Кемеровской области.

«У нас угольная отрасль будет продолжать развиваться, мы третьи в мире по экспорту угля и по добыче, по запасам у нас угля достаточно на 500 лет. И Кузбасс, и Красноярский край — это те области, где все стоит на угле», — сказал Новак.

Он также выделил Якутию, Забайкальский край, Хакасию и Дальний Восток как регионы, где угольная отрасль активно развивается. В этих областях реализуются новые проекты, которые способствуют экономическому росту, улучшают инфраструктуру и создают рабочие места для местных жителей.

Развитие угольной отрасли имеет стратегическое значение, так как они вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности России. Данные территории становятся ключевыми игроками в угольной индустрии и помогают укрепить позиции страны как одного из лидеров в мире по добыче и экспорту угля.

По словам вице-премьера, шахты продолжат свою работу, и власти приложат усилия для поддержания стабильного уровня добычи угля. Если произойдет закрытие некоторых из них из-за завершения выработки запасов, правительство готово предоставить новые лицензионные участки для разработки. Этот шаг, как отметил вице-премьер, направлен на то, чтобы гарантировать устойчивость угольной отрасли и минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным снижением производства.

Недавно министр энергетики России Сергей Цивилев во время пресс-подхода по итогам проведенного главой государства совещания с правительством страны сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать план поддержки угольной отрасли России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин вручил награды в День героев Отечества.