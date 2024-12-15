Неприятные последствия: почему нельзя выпивать стакан воды натощак

Гастроэнтеролог Усеева: вода натощак может привести к проблемам со здоровьем

Фото: 5-tv.ru

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Врачи нередко рекомендуют пить побольше жидкости перед завтраком. Однако для некоторых людей это может закончиться печально.

Стакан воды натощак может привести к проблемам с пищеварением. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Алия Усеева в разговоре с изданием Газета.ру.

Нередко в интернете можно встретить рекомендации о том, что перед завтраком необходимо обязательно выпить стакан воды, который якобы улучшит пищеварение. Однако, по словам специалиста, употребление жидкости не влияет на данный процесс. Более того, может его затруднить.

Усеева объяснила, что функция пищеварения не сводится только к потреблению жидкости.

«Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов», — рассказала эксперт.

Именно поэтому стакан воды утром не может существенно повлиять на этот процесс. Кроме того, нередко люди, которые стараются следовать этой рекомендации, испытывают дискомфорт в животе. Происходит это по причине того, что избыточное потребление воды затрудняет пищеварение.

Врач рекомендует пить жидкость во время еды, а не перед приемом пищи. Однако плюсы в приеме воды до завтрака все же есть. Это способствует увлажнению организма, ускоряет выведение токсинов, а также улучшает работу почек.

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