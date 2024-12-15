Разлив нефти произошел после крушения танкеров под Керчью

Фото: www.globallookpress.com/z03

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В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов предпринимают Морспасслужба и МЧС России, уточняется в сообщении.

До этого стало известно, что один человек погиб в результате крушения танкера «Волгонефть 212», севшего на мель в Керченском проливе. Еще 13 моряков были эвакуированы с судна. В каком они состоянии — пока неизвестно.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе из-за непогоды. Позднее та же участь постигла и танкер «Волгонефть 239». Сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. По данным 5-tv.ru, моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи спасателей.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности крушения танкеров в Керченском проливе.