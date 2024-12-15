Погиб один моряк с тонущего танкера в Керченском проливе

Фото: 5-tv.ru

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О состоянии остальных спасенных моряков пока неизвестно.

Всех 13 моряков эвакуировали с танкера «Волгонефть 212», севшего на мель в результате повреждения в Керченском проливе — один человек погиб, сообщили в МЧС РФ.

В каком состоянии находятся остальные выжившие моряки — пока неизвестно.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Позднее стало известно, что та же участь постигла и другой рядом находившийся танкер «Волгонефть 239». По данным 5-tv.ru, оба судна сильными волнами буквально разломило пополам.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров. По предварительным данным, могли быть нарушены правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Кроме того, в Росморречфлоте сообщили о разливе нефтепродуктов.

«Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности крушения судов в Керченском проливе.