Тайные аборты, гибель любимого, тюрьма и слепота: злой рок судьбы Валентины Малявиной

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Сломанная судьба красавицы с «самыми грустными глазами». Как жуткое пророчество цыганки стало реальностью для актрисы?

Заслуженная артистка РФ Валентина Малявина разбила сердце не одному мужчине, да м сама она счастья обрести не сумела. Красавица была и успешна, и желанна, а в итоге оказалась в тюрьме по обвинению в убийстве любимого.

В 14 лет цыганка нагадала актрисе, что ее ждет необыкновенная жизнь, полная и большой радости, и великой печали.

«Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: «Счастья в твоей жизни будет немерено, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», — рассказывала KP.RU о роковых словах знаменитость.

Что ж, так оно и случилось.

Ранняя свадьба и потеря ребенка

Фото: РИА Новости

Родилась Валентина за несколько дней до войны, 18 июня 1941 года в семье генерала. После начала войны отца новорожденной отправили в командировку на Дальний Восток, поэтому в Москву семейство вернулось лишь в конце 1940-х.

Пока отец был занят на службе, маленькая Валя развлекала себя как могла. И вот однажды она побывала в театре. Красочный мир заинтересовал девочку, и она твердо решила стать актрисой.

Время шло, Малявина пошла в школу, став одной из самых популярных девочек в классе. О яркой красавице с глубоким взглядом и манящей улыбкой мечтали все первые парни в школе, но она свое сердце предпочла отдать тогда еще неизвестному старшекласснику из соседней школы Александру Збруеву, который в будущем станет народным артистом РСФСР. Юнцы встретились на танцах и с первого взгляда полюбили друг друга.

Свою безумную страсть еще совсем молодые Валя и Саша пытались скрыть от родителей. Но их тайна была раскрыта, когда Малявина внезапно забеременела к своему выпускному. Збруев понял, что нужно взять все в свои руки и повел любимую в ЗАГС.

Только начинающие свою карьеру артисты были готовы стать молодыми родителями, но к этому не были готовы их собственные матери. Как рассказывала после Малявина, на седьмом месяце ее отвели под предлогом осмотра к врачу. До последнего юная Валя не понимала, что с ней происходит, она всецело доверилась врачу. В итоге мамой она так и не стала.

«Эта трагедия все перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами. Мне снился этот нерожденный ребенок. Во сне я тянусь руками к его колыбели, и в последний момент он оттуда без следа исчезает…» — рассказывала знаменитость.

Когда Збруев узнал о случившемся, он не поверил жене. Он не мог осознать, что его ребенка больше нет.

«Для себя Саша все решил — виновата я и только я. Он тогда сильно меня избил. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли», — рассказывала актриса.

После этого отношения молодоженов стали сильно портиться и через пару лет они расстались. Последней каплей для актера стали измены возлюбленной.

«Я потеряла рассудок»

Мечтавшая стать актрисой Валентина поступила в Щукинское училище и на первом же курсе смогла добиться успеха. Ей было всего 19, когда на экраны вышел ее дебютный фильм «Первое свидание».

Красивая девушка была будто магнитом для гениальных мужчин. Так она очаровала в будущем культового режиссера Андрея Тарковского. Он предложил ей роль фельдшера Маши в своем драматическом фильме «Иваново детство». Молодая актриса прекрасно справилась со своей задачей и произвела огромное впечатление на зрителей. После этой картины вместе с Тарковским они стали знаменитыми.

«Он только раз на меня взглянул и сказал, что роль Маши для меня. Тарковский — моя судьба, мое счастье. Он говорил, что мог бы прожить со мной всю жизнь. Но я была замужем за Збруевым, Андрей тоже был женат. Он просил, чтобы я снималась только в его фильмах, однако после „Иванова детства“ нам так и не удалось поработать вместе. Судьба то сводила, то разводила нас», — вспоминала актриса.

Именно с Тарковским Валентина изменила своему тогда еще супругу Збруеву. Однако отношения строить с режиссером актриса все же не стала.

После успешного начала Малявиной стали предлагать множество ролей. Она играла характерных, запоминающихся героинь в «Уроке литературы», «Портрете Дориана Грея», музыкальной киносказке «Король-олень».

Долго в одиночестве Валентине быть не приходилось. Большеглазая брюнетка влюбляется в режиссера Павла Арсенова. В нем она увидела и друга, и наставника, и любовника. Именно после встречи с ним Малявина окончательно разорвала отношения со Збруевым.

Влюбленные поженились, и актриса забеременела во второй раз. Валентине очень хотелось обрести полную семью и ощутить радость материнства. Она решила нарушить свое обещание никогда не иметь детей и забеременела… Но все обернулось трагедией.

«Я родила очень красивую девочку. Она в роддоме умерла от сепсиса. Я потеряла рассудок. Тогда я подружилась с коньяком. По полстакана в день выпивала стабильно. Появилась пустота в душе, я поняла, что не смогу жить с Арсеновым», — говорила артистка.

Смерть новорожденной сильно ударила по актрисе. Она начала глушить боль в алкоголе и разорвала отношения с режиссером.

«Тайно делала аборты»

Актриса стала работать в Театре имени Вахтангова, но уже не была так счастлива. Эмоционально встряхнуть ее смог новый возлюбленный актер Александр Кайдановский. В этих отношениях бушевали самые настоящие страсти.

«В течение тех шести лет, когда мы с Сашей были вместе, ума и рассудка там рядом не стояло. Я переживала какую-то лихорадку, истинную страсть. Он хотел от меня детей, а я тайком делала аборты», — признавалась актриса.

О страстной связи артистов знали и муж Малявиной, и жена Кайдановского. Первый умолял не разводиться, вторая не смогла вытерпеть нелюбви супруга. Несколько лет они фактически прожили вместе на правах мужа и жены, не расторгая официальные браки. После она вернулась к мужу, но в итоге рассталась и с ним.

Убийство?

Все, что случалось с актрисой до этого, были цветочки. Настоящий кошмар ее ждал в отношениях с актером Станиславом Жданько. Он был младше артистки более чем на 12 лет.

Бурный роман обернулся трагедией. После очередной ссоры 13 апреля 1978 года 24-летний Станислав скончался из-за колотых ран. Ранение ножом было неглубоким, зато лезвие попало в самое сердце. Тогда за актрису, которая в этот момент была с ним, поручились многие коллеги по цеху, следствие то прекращалось, то возобновлялось на протяжении пяти лет. Актриса своей вины не признавала.

Однако спустя пять лет суд постановил, что виновницей была Малявина, и приговорил актрису к девяти годам лишения свободы. Она провела за решеткой пять лет.

После тюрьмы

Фото: ТАСС/Перекашкин Алексей

Выйдя на свободу, артистка даже смогла вернуться к работе. Она работала в театре «Артист» и получила звание заслуженной артистки России.

В личной жизни знаменитости также не оставалась. Сначала она вышла замуж за кузнеца Максима Краснова, а затем за иконописца Владимира Красницкого. Последний союз также завершился трагедией: Владимира убили в потасовке.

После этого Малявина окончательно спилась и стала редко выходить в свет. В ее квартире постоянно обитали подозрительные и асоциальные личности. С помощью них или самостоятельно актриса однажды упала, ударилась головой об пол и из-за травмы потеряла зрение.

«Никогда не склонна была ни к наркотикам, ни к никотину. Бог миловал. Другое дело — алкоголь. С Бахусом у нас возникла сначала дружба, а потом он стал порабощать меня», — признавалась Малявина.

Последние 20 лет жизни когда-то блиставшая на экранах актриса провела в доме престарелых. Однако она утверждала, что ни о чем не жалеет.

«Легендарная жизнь у меня, необыкновенная. 17 стран, заграница, фестивали роскошные… И вдруг тюрьма. Это же необычно все. Нынешнее положение, что я слепая и нахожусь здесь, меня не удивляет. В моей жизни это возможно», — говорила Малявина в своем последнем прижизненном интервью.

Считается, что спецлечебницу актрисе оплачивал Збруев, который помогал ей на протяжении всей жизни. Малявина признавалась, что именно он занимал в ее сердце особенное место.

Скончалась знаменитость 30 октября 2021 года. Ей было 80 лет. Валентину Малявину тихо похоронили на Троекуровском кладбище.

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