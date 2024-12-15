Врачам и пациентам: как искусственный интеллект помогает в медицине

Фото, видео: 5-tv.ru

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В РФ запущен проект, который позволяет использовать нейросеть в любой точке страны для анализа снимков рентгенов и томографов.

К миллиону уже приближается количество обращений к президенту РФ. По традиции глава государства подведет итоги года. 19 декабря в полдень, формат совместит «Прямую линию» и итоговую пресс-конференцию.

Обратиться с вопросом или пожеланием можно по телефону (8-800-200-40-40) — это самый популярный способ. Также можно отправить смс или видео. Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или на специальном сайте москва-путину.рф.

Все обращения, которые поступают, активисты Народного фронта не только сортируют по темам и ответственным ведомствам, но и стараются, где могут сразу помочь. Это, скажем так, традиционный стиль работы, но вот что принципиально новое в этом году — это использование искусственного интеллекта для обработки обращений. Как работает программа — президенту показали на тематической конференции. Виртуальный помощник существенно экономит время: отслушивает записи, делает расшифровку и распределяет вопросы по темам.

Похоже, что XXI век станет веком искусственного интеллекта, и мы сейчас на пороге новой технологической революции, едва преодолев интернет-революцию и появление мобильных устройств типа смартфона. Искусственный интеллект сейчас как малолетний ребенок, пусть и не по годам умный — чему его научишь, как воспитаешь, таким он и вырастет. Сейчас закладываются основы мировоззренческого суверенитета страны, подчеркивал президент.

«Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае, пока и в основном люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии», — заявил президент РФ Владимир Путин.

На конференции в Москве рассказали о проекте, который позволяет использовать искусственный интеллект в любой точке России для анализа снимков рентгенов и томографов. И толчок к развитию дала пандемия. На врачей обрушилась лавина анализов, которые необходимо было обработать в кратчайшие сроки.

Только в Москве на пике весной 2020 года было по 30-40 тысяч заболевших в сутки. Отличить COVID или нет, назначить лечение, отследить динамику можно было только увидев легкие на снимке. У врача на описание каждого уходит в среднем два часа. То есть десятки тысяч врачей ежедневно в столице должны были только сидеть и расшифровывать рентгенографию.

А лечить когда? Цифровой доктор работает круглосуточно, при этом анализирует снимок за 15 минут. Он не только выделяет пораженные очаги, но и подсвечивает их, не заменяя работу врача, но серьезно облегчая. COVID, который мог «утопить» медицинскую систему, дал мощный рывок для машинного обучения. Ведь с каждым новым снимком насмотренность программы только повышается.

Рободоктора подключили также к выявлению опухолей, болезней сердца и патологий мозга. Сейчас в Москве искусственный интеллект обрабатывает по пять миллионов снимков в год, и способен рассмотреть 37 различных заболеваний. Точность до 95%. Для сравнения: средний врач ставит верный диагноз в 75 случаях из 100.

К московским программам может подключиться любая государственная больница из любого региона и получить бесплатно заключение столичного специалиста. Пересылаемые данные обезличены. Окончательный выбор лечения остается за «живым» врачом.

Как прогнозируют эксперты, с появлением искусственного интеллекта количество научных открытий будет нарастать в геометрической прогрессии. Но перспективы тех же нейросетей будут зависеть от амбиций и алчности их владельцев. А эту сферу человеческого характера не исправит никакой искусственный интеллект.