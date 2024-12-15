Как вести себя на корпоративе, чтобы понравиться начальству

Фото: 5-tv.ru

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Вечеринки с коллегами по работе — отличная возможность улучшить с ними отношения и проявить свои лучшие качества.

Во время корпоратива важно показать себя с лучшей стороны перед начальством. Секреты поведения на вечеринке в окружении коллег раскрыла карьерный консультант и психолог Светлана Ковынева в беседе с изданием «МК».

Так, эксперт советует не игнорировать такие мероприятия, поскольку это не только помогает сблизиться с коллегами, но и проявить активность перед боссом. Обязательным пунктом является участие в конкурсах. Еще лучше — постараться выиграть или принести победу команде. Таким образом сотрудник сможет не только обратить на себя внимание, но и продемонстрировать лидерские качества перед остальными.

Во время праздника следует контролировать количество выпитого, чтобы потом не сгорать от стыда перед коллегами. Можно подойти с бокалом шампанского к столику начальства и поблагодарить за праздник. При этом выразить радость из-за того, что стали частью команды. Если корпоратив в честь Нового года, то не лишним будет пожелать что-то доброе.

Не менее важным карьерный консультант отметила и одежду. Если руководство объявило о дресс-коде — не следует игнорировать его, чтобы выделиться из коллектива. Если известно, в чем придет начальство, то можно подобрать аутфит, который бы перекликался с его нарядом. В том случае, когда начальник женщина, лучше надеть нечто похожее.

Во время таких собраний крайне важно соблюдать правила приличия. Не «напиваться вусмерть», не бить посуду и не устраивать танцы на столе. Не нужно устраивать конфликты, тем более провоцировать драки.

Мужчинам рекомендуется не приставать к коллегам-женщинам, делать двусмысленные предложения и пытаться с ними «уединиться». Говоря о флирте, особенно нежелательно флиртовать с начальством, даже если это начал сам руководитель.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянам важно знать мнение начальства о проделанной работе.