Загнали в «котел»: группировка ВСУ из 700 человек попала в окружение у Курахово

Рогов: отряд ВСУ из 700 боевиков со спецназом попал в окружение южнее Кураховo

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Боевики тщетно пытаются контратаковать российские войска, чтобы выбраться.

Около 700 боевиков ВСУ попали в полное окружение российских сил в районе Анновки к югу от Курахова в ДНР. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов агентству РИА Новости.

По его словам, в «котел» (окружение противника по всему периметру — Прим.ред.) попали 700 боевиков, включая отряд специального назначения. Они перестали оказывать организованное сопротивление и пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку и русло реки Сухие Ялы.

По словам Рогова, по большей части ВСУ контратакуют российские войска к западу от Успеновки, с целью создать коридор для выхода из «котла».

Помимо этого, удалось выяснить, что до полного окружения боевики не менее восьми раз запрашивали команды для отступления и эвакуации, но им было отказано.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска освободили три населенных пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.