Народный фронт помог пенсионерам, обратившимся на «Прямую линию» Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Народный фронт; 5-tv.ru

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Жители России рассказали о своей проблеме, и оперативно получили все необходимое от волонтеров.

Волонтеры Народного фронта помогли пенсионерам из разных регионов России, которые обратились к президенту страны Владимиру Путину через «Прямую линию».

Пенсионер с инвалидностью из села Никитовка Белгородской области Давид Асланович позвонил в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Мужчина вместе с супругой нуждались в дровах в период отопительного сезона, поскольку у семьи нет возможности запастись древесиной самостоятельно.

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

Запрос обработал бывший участник СВО, который потерял зрение, но все равно продолжает помогать своей стране. Он связался со своими сослуживцами, которые находятся в Белгородской области. Бойцы передали запрос волонтерам Народного фронта. И те привезли Давиду Аслановичу около 15 кубометров древесины, а также продукты и теплые одеяла.

Супруги поблагодарили всех за помощь. Давид Асланович выразил надежду, что бойцы смогут вернуться целыми и невредимыми домой, где их очень ждут.

Помимо этого, Народный фронт оперативно отреагировал на проблему пенсионерки с инвалидностью Любови Васильевны из Волгоградской области. Женщина не могла самостоятельно передвигаться. А для получения средств гигиены по индивидуальной программе реабилитации ей было необходимо проехать около 100 километров для прохождения медико-социальной экспертизы.

Тогда для пенсионерки организовали выездную экспертизу, по итогу которой составили программу реабилитации. Кроме того, Любовь Васильевна смогла получить консультацию заместителя главврача Ленинской центральной районной больницы Марии Садчиковой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Народный фронт начал помогать обратившимся на «Прямую линию» россиянам.