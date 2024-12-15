«Случилось страшное»: в белгородском поселке погиб ребенок в результате атаки беспилотника ВСУ

В белгородском поселке в результате атаки беспилотника ВСУ погиб ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мальчику было всего девять лет.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ ударил в жилой дом, расположенный в поселке Майский. В результате чего погиб ребенок, его родные пострадали.

«В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб девятилетний ребенок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких… Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — сказал он.

Сестру мальчика с контузией доставили в детскую областную больницу. Маму детишек госпитализировали в городскую больницу № 2. У женщины травма ноги и ушиб мягких тканей. Отец при атаке не пострадал.

Также губернатор сообщил, что в течение дня регион 37 раз подвергался атакам украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны.