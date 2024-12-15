«Склеить невозможно»: Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица в браке уже около 30 лет. Она поделилась своим секретом, как сберечь отношения и преодолеть кризисы.

Нельзя назвать общую причину того, почему мужчина решает уйти из семьи. Для каждой пары это индивидуальная история. Такого мнения придерживается телеведущая и певица Елена Север.

«Мне кажется, это настолько все индивидуально. Это могут быть совершенно различные причины. И, безусловно, есть еще кризис отношений, который не надо забывать. Он практически каждые три года происходит», — ответила артистка корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой граммофон».

Спасти брак возможно, если между партнерами сохранилась любовь, уверена Елена. Тогда у партнеров есть желание искать компромиссы, пытаться понять друг друга, это самый главный момент. Поэтому секрет успешных и здоровых отношений — труд, по мнению телеведущей.

«Для того, чтобы эти отношения сберечь, нужно все равно трудиться, потому что мы все бываем в разном состоянии, в разном настроении», — объяснила Север.

Каждый человек должен вкладываться в то, чтобы отношения развивались, а связь между супругами сохранялась. Ведь иногда в отношениях приходится идти наперекор себе. Кроме того, нужно помнить, как партнер дорог и близок.

«Как мы знаем, сломать очень быстро, склеить — невозможно», — рассказала Север.

К слову, певица около 30 лет в браке с продюсером Владимиром Киселевым. Пара познакомилась в 1992 году и с тех пор не расставалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, певица Алсу подвела итоги уходящего года.