Тарологи и нумерологи вместо HR: зачем бизнес привлекает гадалок к найму сотрудников

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС; 5-tv.ru

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Большинство компаний стараются не афишировать наличие таких сотрудников.

По всему миру сейчас начинается предновогодняя суета, города соревнуются в богатстве украшений. В этом году приз за самую экономную елку среди мировых столиц достается однозначно Лондону. Вот такая лесная красавица стоит на главной площади когда-то столицы Великобритании. Для сравнения, вот такая елка в Москве. И это даже не Красная площадь — это парк имени Горького.

Жители Лондона, конечно, сами немного в шоке, но ничего сделать не могут, ведь это подарок от короля Норвегии. Каждый год он присылает им елочку на Рождество. В этом году вот такую. Но мэр обещал «распушить» ее к сочельнику. Возможно, просто не вовремя установили. В недобрый час. Оказывается, есть особо удачные дни для установки елей, согласно нумерологии, астрологии и древним ведам.

Так, например, если вы установите елку 18 декабря, то вам весь следующий год будет сопутствовать удача, 22 декабря — сильная дата, повысит безопасность. 24 декабря — к богатству, 25 декабря — к любви, 28 декабря — год будет наполнен счастливыми моментами.

Не менее важно, где установлена елка. Если в юго-восточном углу комнаты — это привлечет богатство, в юго-западном — любовь и романтические отношения.

А ведь наступает год Зеленой Деревянной Змеи, а это значит, что мы потихонечку сходим с ума, раз начинаем верить в эти приметы. Тем не менее — это данность. Популярность экстрасенсов растет, ценники на прием растут. И вот уже на полном серьезе компании приглашают тарологов и нумерологов для отбора персонала и обсуждения клиентов. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук попытался найти логику.

Тридцать лет назад маги учили заряжать воду через телевизор. Сейчас их последователи собирают те же миллионы просмотров через смартфоны, предсказывая, в каком месяце стоит открывать бизнес или изучать искусственный интеллект.

В том, что тарологи действительно определяют судьбу, убедился 23-летний Артем. Молодой человек почти идеально прошел собеседование в IT-компанию. Набрал 99 баллов из ста возможных. Но в итоге получил отказ из-за гадалки в отделе кадров.

«И вот такое я вообще не ожидал. Я не понимал, как это вообще в реальной жизни может существовать. Тем более в IT, где буквально в науку все упирается», — рассказал нашему корреспонденту IT-специалист Артем Григанов.

Артем поделился отказом кадровика в Интернете, и скриншот тут же завирусился в Сети. Айтишник в шутливой манере ответил сотруднику, что уже заказал порчу для их компании. Та продолжала сохранять серьезный тон.

Наткнуться на ведьм и магов можно не только в IT. Например, крипто-таролога седьмого уровня уже нашли для работы на маркетплейсе, свой маг появился и у футбольного клуба «Сокол». Даже в анти-кафе есть места для профессиональных предсказателей. Как раз в такое у нас получилось попасть на собеседование.

На собеседовании владельцу кафе, которая тоже оказалась колдуньей-целительницей, важно знать, в какой технике работает наемная гадалка, а также насколько ясно видит ближайшее будущее.

Большинство компаний стараются не афишировать наличие тарологов. А соискатели, даже устроившись на работу, могут и не узнать — читал ли их анкету колдун.

«Единственное, что мы просим, чтобы была фотография как бы на резюме обязательно. И, соответственно, дата рождения нужна. Дальше уже этих данных хватает тарологу, чтобы сделать либо матрицу судьбы, в зависимости от того, чего хочет работодатель. Иногда у нас просят расклад», — говорит юрист Ольга Гимадеева.

Однако не взять человека на работу из-за решения таролога компания не может.

«Сообщение работнику, что его не взяли на работу именно по этой причине, образует нарушение прав работника. Он может, собственно, подать в суд на работодателя за дискриминацию, потому что оснований для неприема на работу достаточно ограниченное количество», — рассказывает адвокат Михаил Салкин.

Рынок хиромантов и оракулов с каждым годом только крепчает, растет и набирает обороты.

В прошлом году колдуны в 20 раз обошли своих давних конкурентов — психологов. А в 2024 году почти 40% россиян хотя бы раз обращались за помощью к магии.

Сами тарологи и нумерологи объясняют свою популярность глобальными изменениями в мире.

«С 2020 года с момента пандемии спрос на подобный анализ, на такую диагностику стал выше, и динамика не становится хуже», — комментирует психотерапевт, автор метода «Статистический анализ» Ольга Перцева.

Первым шагом к защите граждан от тарологов станет запрет на рекламу гаданий. В борьбу с оккультистами вступили даже законотворцы, и хотят запретить их сомнительную деятельность навсегда.

«Когда таролог становится властелином судьбы человека, это опасно. Предлагаю ввести штрафы в размере пять миллионов рублей на компании, которые берут в штат или по аутсорсингу тарологов», — говорит депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов.

Ограничение работы гадалок и тарологов поддерживают 54%, больше половины россиян. Причем 76% не верят, что магические практики действительно работают.

Те, кто все же доверяют раскладам и натальным картам, предпочитают колдовать самостоятельно (57%), остальные проводят ритуалы с друзьями (31%), девять процентов гадают в интернете и всего 3% посещают магические салоны.

Причем тарологов не волнует возможный запрет на работу. Потому что они это уже видели.

«Мы видим, что тарологи переходят сейчас, переквалифицируются в стан психологии. И, собственно, последние, наверное, года два-три это тенденция достаточно сильная. Запрет очень легко обойти. Допустим, не таро, а арканы. Назвать не гадание, а прогнозирование или анализ. То есть все это легко обходится», — рассказывает таролог и астролог Борис Зак.

Если же платные гадания запретят, любители таро и натальных карт обратятся к другим магическим практикам. В этом признались 72% россиян, объясняя это тем, что в жизни обязательно должно быть волшебство.

Запрет на работу магов и гадалок еще не настоящее, пока это лишь недалекое будущее. А значит говорить о победе над так называемыми предсказателями еще рано. Лишь после ограничений выяснится, кто действительно может выходить за пределы пространства и времени.