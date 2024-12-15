Наихудшая система: как убийство главы UnitedHealthcarе вскрыло «тревожный набор проблем» в США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Большинство американцев вместо сочувствия жертве — гендиректору компании в области медицинского страхования — проявляют восхищение совершившему преступление парню.

Самая обсуждаемая сейчас в США сейчас история — убийство топ-менеджера самой крупной страховой компании, которая отвечает за медобслуживание миллионов американцев. Тем самым фирма ради прибыли все чаще стала признавать случаи не страховыми, вынуждая либо платить сверх, либо терпеть.

И вот один из клиентов, натерпевшись, взялся за оружие. Его довольно быстро поймали, но многие, прежде всего молодые американцы, его стали поддерживать. Называть по сути убийцу, чуть ли не новым Робин Гудом и сравнивать с Джокером — популярным персонажем сначала комиксов, потом кинофильмов, который также радикальными методами боролся с истеблишментов. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Новый герой Америки. Молод, красив, хорошо образован. И он — убийца. Вместо сочувствия жертве — восхищение преступлением.

Ранним декабрьским утром 26-летний Луиджи Маджоне стреляет в главу компании UnitedHealthcare Хэлс Кэйер Брайана Томпсона. И спокойно покидает место преступления.

У Маджоне, как предполагает следствие, были личные мотивы. Два года назад он и сам перенес операцию на спине, и даже выкладывал в сеть рентгеновский снимок со штифтами в позвоночнике. И вроде как мучился болями, а врачи не помогали. То ли не справлялись, то ли страховка не позволяла. В итоге Маджоне вообще отдалился от всех своих знакомых.

«Я абсолютно уверен, что люди проявляют к нему сочувствие, потому что у кого-то были проблемы со здоровьем. Может, у них был близкий человек, который скончался из-за плохого медстрахования, поэтому они и считают его Робин Гудом, своим человеком», — комментирует бывший агент ФБР, Джэф Вуд.

Страховые компании в США давно упрекают в жадности. Убитый Брайан Томпсон — руководил крупнейшей из них. И в то утро он шел рассказать инвесторам, что по прогнозам чистая прибыль компании в следующем году составит почти 30 миллиардов.

UnitedHealthcare за последние годы богатела почти прямо пропорционально количеству отказов в выплатах по страховым случаем. А ведь это крупнейшая компания в США, каждый седьмой американец доверяет ей свое здоровье.

«Вы ежемесячно вносите в него деньги. А потом, когда вы отправляетесь на лечение, обнаруживаете, что вам отказали в страховом покрытии, которое вы рассчитывали получить. И это действительно так, это невероятно тревожный набор проблем», — рассказывает экономист Чарльз Ортелл.

И даже самый дорогой пакет — не покроет полностью лечение. Вот — расширенный вариант — восемь тысяч пятьсот пятьдесят долларов на человека. Но за обращение к терапевту каждый раз придется доплачивать по тридцать пять долларов, к узкому специалисту — по 60, а за то, чтобы сделать МРТ — 90! И все это сверх уже уплаченных восьми с половиной тысяч! А зубы и глаза надо страховать отдельно.

«Я вижу людей, когда они в наиболее трудной ситуации, когда система их подвела. И, честно говоря, я не удивлена, что они чувствуют себя брошенными, использованными», — рассказывает врач скорой помощи, Эми Хо.

В то время как 30 миллионов американцев вообще живут без полиса, руководители пяти крупнейших страховых компаний за прошлый год заработали больше ста миллионов долларов.

Кажется, лучше всего положение дел в американской медицине отражает этот случай в Вашингтоне, когда, раздробив ногу в метро, корчась от боли — женщина умоляла случайных прохожих не вызывать ей скорую. Один только выезд неотложки обошелся бы в две тысячи долларов!

«США — единственная крупная промышленная держава в мире, у которой нет национальной системы здравоохранения, охватывающей всех своих граждан. Это абсурд. Знаете, самая богатая страна в истории. И мы не можем обеспечить медицинскую помощь всем нашим гражданам», — говорит профессор политологии Нью-Йоркского университета, Майкл Ректенвальд.

Хоть как-то реформировать систему пытались при Обаме. Госсубсидии стали выделяться на лечение самых бедных американцев. Но чтобы получить услуги по «Обамакер» — люди годами не ходят к врачам, не лечат хронические заболевания, а когда, по этой программе — попадают в неотложку бывает уже слишком поздно. Но даже этот ничтожный набор гарантий — республиканцы хотят пустить под нож. Слишком дорого.

«Администрация Трампа, ключевые члены Конгресса, уже заявили, что они не поддерживают продление расширенных субсидий. Действительно, многие американцы рискуют потерять свою страховку», — рассказывает эксперт CBS, Меган Керулло.

Кроме США, еще только в Британии, граждане так часто признаются банкротами из-за того, что не могут платить по медицинским счетам.

«Медицинские счета составляют от 40 до 60% крупных банкротств. 500 тысяч американцев подали заявление о банкротстве в основном из-за больших или обширных медицинских расходов, которые они не могли себе позволить», — комментирует вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне, Эрл Рассмусен.

Убийство на Манхэттене всколыхнуло всю Америку. Маджоне предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Впрочем, если бы он не снял медицинскую маску в одном из Макдональдсов Пенсильвании — его бы до сих пор ловили… Маджоне грозит больше двадцати лет заключения. И многие сочувствуют ему.

При ежегодном ВВП больше тринадцати триллионов долларов — Америка не дает своим гражданам равные медицинские права, а 70 тысяч умирают из-за отказа страховщиков. И что это, если не диагноз?!