Демократия победила: европейцы готовятся к новой волне беженцев из Сирии

Фото, видео: Reuters/Handout; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители страны боятся за свою жизнь и готовятся к массовой миграции в Старый Свет.

Сирия неожиданно после нескольких лет относительного затишья снова попала в топ новостей. Правившая более 50 лет семья Асадов лишилась власти. Продвижение разномастной оппозиции, в том числе радикалов, со стороны Идлиба, через Алеппо, на Дамаск было столь стремительным, что президента Сирии и его семью вывозили российские специалисты.

Москва официально предоставила убежище Башару Асаду. Он постарался по возможности бескровно оставить власть. А может, просто не было у него должных ресурсов сопротивляться. События меняются столь стремительно, что рассуждать, почему так произошло, лучше после того, как удастся понять, а что, собственно, дальше?

В Сирии сейчас происходит передел территорий, тем более что земли нормальной мало, полстраны — пустыня. И там до сих пор полно ячеек ИГ*, террористической группировки, с которой на словах борются все, но параллельно решая другие задачи. Так что самые неочевидные борцы с террористической группировкой сейчас контролируют крупнейшие города и формируют правительство. Это «сборная Идлиба» во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»*, организацией, признанной террористической в России, США, Великобритании. При этом та умеренная позиция, которая начинала революцию против Асада, ютится на севере Сирии под прикрытием войск Турции. И сдерживают курдов.

Курды — это отдельный народ, они хотят свое государство. Заселяют долину Евфрата в Сирии, где много нефти. Поэтому курдам помогают американцы базами и оружием. При этом у США есть и своя мусульманская армия в районе базы «Эт-Танф». Она сейчас старается расползтись по пустыне. Официально, чтобы помешать ИГ*. Неофициально, чтобы создать коридор к курдам и перекрыть каналы шиитского влияния из Ирана и Ирака. Есть еще одно этническое ядро в двух южных провинциях, где проживают друзы, которым готовы помочь создать свое государство уже соседи из Израиля в качестве буфера, но они и сами не ждут у моря погоды, а отодвигают под шумок границу — спустились с Голанских высот, проигнорировали размещенный здесь контингент ООН, а куда не могут дойти — бомбят: остатки сирийских ПВО, ВВС и флота.

Российские базы на побережье Средиземного моря, как островки спокойствия среди этих «50 оттенков зеленого». Тем более что вокруг баз наших поселения в основном христиан и алавитов. Во время первой гражданской войны Сирию покинули не менее шести миллионов человек. Если сейчас начнется вторая, едва ли беженцев будет меньше. Маршруты в Европу давно отлажены. Выдержит ли Старый Свет новые волны переселенцев?

Евростолицы на всякий случай готовятся к худшему. Они уже перестали выдавать статус беженца гражданам Сирии. Мол, война же у вас закончилась, победила демократия, домой, домой! Только людям, реально опасающимся за свою жизнь, все равно будет на запреты Евросоюза. В ближайших к Сирии странах на погранпереходах уже вереницы беженцев. Подробности рассказывает корреспондент Ахмед Исса.

Пограничный переход Аль-Маснаа — шестьдесят километров до Дамаска и столько же до Бейрута. После свержения правительства в Сирии границу с Ливаном уже пересекли тысячи беженцев. Мы находимся на ливанской стороне, добраться сюда из Сирии сейчас большая проблема.

«Не всем удается пересечь границу. Перейти не могут даже те, кто купил заранее все билеты и оформил все необходимые документы», — комментирует беженец Джамаль Момад.

Тысячи людей расположились прямо на дороге у КПП. Сказали, что предпочтут ночевать на улице, чем остаться в Сирии. Опасаются расправ со стороны вооруженной оппозиции. В соцсетях гуляют видео якобы с публичными казнями сторонников бывшего президента Башара Асада. Пока вооруженная оппозиция отчаянно уничтожает все свидетельства прошлого режима, ООН сообщает о дефиците хлеба и десятикратном росте цен на него.

«Я уезжаю к детям, которые живут в Ливане. Сирия сейчас умирает. Люди спят на улицах. Я пока не почувствовал улучшений. Люди страдают», — рассказывает беженец Салар Абу Сафи.

А западные СМИ в это время уже поют дифирамбы вооруженной оппозиции. Дошло до того, что британский The Telegraph назвал захватившую власть запрещенную в России группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» diversity-friendly, то есть дружественной к разнообразию. В европейской традиции это те, кто за разнообразие гендеров, защиту прав женщин и всевозможных меньшинств.

В соцсетях свержение Асада празднуют сирийские беженцы старой волны. Пока они в эйфории отплясывают в честь переворота в Сирии на европейских улицах, например, Берлина, немецкие власти заявили, что новых переселенцев к себе не пустят, а старым готовы помочь с возвращением на родину, которая стала более демократичной.

Сирийцы, которые приезжают в Ливан, говорят, что в ближайшее время вряд ли вернутся к себе домой. Они боятся, что страну ждет хаос и гражданская война. А другие — авианалетов, которые они видели со стороны Израиля.

Что называется — под шумок. Пока все были сосредоточены на госперевороте, Израиль демилитаризировал часть Сирии — уничтожил военно-морской флот, инфраструктуру авиабаз, самолеты и вертолеты, бронетехнику, а заодно и научно-исследовательский институт в Дамаске. Голанские высоты объявил израильскими навечно.

«Мы контролируем эти территории и обеспечиваем свою безопасность. Это историческое признание приобретает особое значение», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

ООН молчит, да и ее Тель-Авив не спрашивал. Западные партнеры могли бы разглядеть в действиях Израиля необоснованную и неспровоцированную агрессию. Но нет, даже одобрили.

«Переход Израиля в буферную зону Сирии — это быстро принятое решение. Израиль увидел в падении режима Асада прямую угрозу. С точки зрения США, этот шаг логичен и соответствует праву на самооборону», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Серию ударов по Сирии уже успел нанести и Пентагон.

«Сейчас у США есть четкие и устойчивые интересы в Сирии, мы крайне заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Массовая миграция уже в разгаре, очередь за фрагментацией.

«Распад Сирии является одним из возможных сценариев, когда часть страны оказывается под контролем исламистов. Часть страны может быть оккупирована Израилем, и какой-то кусок будет оставаться под контролем курдов, которых поддерживают американцы», — пояснил руководитель группы общих проблем региона центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

Поддерживают, конечно, не по идейным соображениям. В этих районах крупные нефтяные месторождения.

«Соединенные Штаты принимали самое активное участие в свержении Асада в Сирии. Это было заявлено как цель Госдепартаментом несколько лет назад. Соединенные Штаты действуют там как на военном уровне, так и на уровне разведки и шпионажа. Военные США находятся в Сирии и защищают незаконную кражу нефти у сирийского правительства», — комментирует бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

А вот у Турции в Сирии газовый интерес — тот самый трубопровод в Европу. У проекта было два варианта маршрута: первый — из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан, второй — из Катара через Сирию и Турцию. Асад выбрал первый.

На первый план выходит не пресловутая демократия, а вопрос — кто больше заработает от падения режима Асада.

«Иностранные державы оккупируют арабское государство и вешают его президента. А мы тут сидим в стороне и смеемся. Почему не проведут расследование убийства Саддама Хусейна? Любой из вас может стать следующим», — говорил лидер Ливии с 1969 по 2011 год Муаммар Каддафи.

Тогда Асад открыто улыбался над, как оказалось, пророческими словами.

Президента Ливии Каддафи свергли и убили через три года после этой речи, в 2011 году, когда начался сирийский кризис.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России