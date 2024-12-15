Лишится имущества: что будет с Успенской, если она не заплатит Киркорову

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Разбирательства между артистами тянутся с июля 2024 года.

Любовь Успенская до сих пор не отдала Филиппу Киркорову его деньги, которые тот должен получить за моральную компенсацию. Певица оскорбила коллегу, назвав его женоненавистником. В итоге он подал на нее иск.

«Сегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на десять миллионов рублей. Удивлена», — сказала Успенская.

В данный момент сумма компенсации снизилась до 280 тысяч рублей. Если певица продолжит уклоняться от материальной ответственности, велика вероятность, что она потеряет часть имущества. Такое мнение высказал адвокат Александр Добровинский.

В отместку Киркорову исполнительница тоже решила потребовать с него деньги за то, что тот назвал ее попрошайкой. Изначально певица запрашивала десять миллионов рублей, но отсудить удалось лишь 90 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие безумные вещи артисты требуют на концертах. У каждой знаменитости есть список требований к организаторам мероприятий. Что из этого вызывает наибольшее удивление, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».