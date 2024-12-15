Фото, видео: Efrem Lukatsky/ТАСС; 5-tv.ru

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За океаном уверены, что конфликт близится к завершению.

На Украине наступает финал. Заголовки в западной прессе пестрят как-то по-киношному. Сейчас уже ни у кого не остается сомнений, что Владимиру Зеленскому* придется уступить. Вопрос в том, сколько, и дадут ли ему сделать это?

Изменение риторики, конечно, связано с позицией нового президента США Дональда Трампа, который и до выборов обещал организовать переговоры, а встретившись с Зеленским на прошлой неделе в Париже, убедился, что тот давно и сам «созрел», чем, конечно, пошатнул тщательно выстраиваемый образ «борца до конца», план выйти на границы 1991 года и так далее.

И Зеленский явно обиделся. Он еще попытался извернуться, мол, мир — только если нас позовут в НАТО. Но в НАТО не позвали и пришлось довольствоваться словесными нападками на Трампа.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США. И от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что пока сегодня он еще не в Белом доме», — сказал Владимир Зеленский.

Надо понимать, что что мир для Зеленского означает конец его правления. Так что он и его пока что главные спонсоры из старой администрации Белого дома цепляются за власть.

Впервые Госдеп в открытую потребовал снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Американцы гарантируют обеспечить этих молодых новобранцев всей необходимой экипировкой. Зеленский продолжает настаивать, что людей он уже и так достаточно отловил, но для рекрутов не хватает оружия. И именно с этим затягивают западные партнеры.

То есть идет циничный торг, где на кону с одной стороны — тысячи жизней простых украинцев, и несколько недель или месяцев дополнительной власти для Зеленского — с другой.

Сын Дональда Трампа в соцсетях выложил ролик, в котором наглядно показал отношение к Зеленскому, так чтобы он не испытывал иллюзий.

Несмотря на бесчеловечные методы «отлова» людских резервов для пополнения войск, нынешние темпы мобилизации не позволяют Киеву даже восполнять потери на фронте.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.