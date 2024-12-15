Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю

Фото: YONHAP/ТАСС

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Его обязанности будет исполнять премьер-министр страны.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент действующему президенту страны Юн Сок Елю. Об этом сообщает местное информационное агентство «Ренхап».

За это решение проголосовали 204 из 300 депутатов парламента. Сообщается, что обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр Южной Кореи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юн Сок Ель стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении властью и организации мятежа, а министра нацобороны Кореи Ким Ен Хена обвиняют в госизмене.

Ситуация в Южной Корее

Президент Юн Сок Ель 3 ноября объявил о введении военного положения в Южной Корее. До этого глава государства провел экстренное совещание, объявив об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позднее он выступил с обращением по национальному телевидению, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к соседям из КНДР. Введение военного положения он назвал «критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране».

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В Демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.