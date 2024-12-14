На Мальдивах вводят запрет на вейпинг

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Burkhard Schubert

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Нарушение запрета карается крупным штрафом.

Мальдивы присоединяются к растущему списку стран, где у туристов будут конфисковывать вейпы по прибытии, запрет на вейпинг вводится 15 декабря. Об этом сообщило издание The Press.

Любые попытки ввоза устройств для вейпинга в страну повлекут за собой крупный штраф в размере 50 тысяч мальдивских руфий, что составляет примерно 3 250 долларов США.

Если путешественник прилетает с вейпом, он может сдать его на специальную стойку в аэропорту для получения квитанции и забрать при вылете.

Это решение последовало за недавними поправками к Закону о контроле над табаком, которые были подписаны президентом Мохамедом Муиззу 13 ноября. Согласно законопроекту, на Мальдивах запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, а также вейпов и изделий, которые предназначены для использования с этими устройствами.

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