Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Конфликт на Украине мог быть завершен еще в марте 2022 года, напомнил дипломат.

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал президента Украины Владимира Зеленского* клоуном на мировой политической арене. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Он же человек-клоун в принципе. И ведет себя на международной арене как клоун. Он не серьезный. Он довел Украину до разрухи», —полагает дипломат.

Юрканс также рассказал, что в марте 2022 года в Турции был подписан договор о прекращении боевых действий, но Борис Джонсон (ныне бывший премьер-министр Великобритании) настоял на продолжении войны.

Бывший глава МИД Латвии выразил опасения, что конфликт на Украине не удастся закончить скоро. А при условии объявлении перемирия ситуация не особо изменится из-за накопившихся обид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-глава МИД Латвии напомнил о вине стран Запада в украинском конфликте.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.