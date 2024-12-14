На горнолыжном курорте в Грузии обнаружили 12 тел в одной комнате
Тела 12 сотрудников ресторана обнаружили в Гудаури
Фото: www.globallookpress.com/Z6869 Reinhard Kaufhold
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Предполагается, что погибшие являются сотрудниками местного заведения.
Сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури, 11 из погибших — иностранцы. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что на втором этаже ресторана была обустроена спальня. Там, по всей видимости, отдыхали работники.
«Осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, предположительно включили вчера после отключения света», — следует из заявления.
Возбуждено уголовное дело по статье о причиннии смерти по неосторожности.
Для установления точной причины смертей также назначена судебно-медицинская экспертиз. На месте работают криминалисты, ведется допрос свидетелей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что тело новорожденного ребенка обнаружили в одном из хостелов в Чите. Его мать умерла на следующий день.