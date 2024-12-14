Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Обесточены потребители в нескольких городах и районах республики.

Более 50 тысяч человек остались без электричества в нескольких городах и районах Дагестана из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Уточняется, что из-за резкого ухудшения погоды в регионе произошли короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи. В результате без электроэнергии осталась часть жителей в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и 28 районах республики.

Также сообщается, что специалисты предпринимают меры для оперативного восстановления электроснабжения жителям Дагестана. Завершить работы энергетики планируют до конца дня.

В этот же день в центре Махачкалы загорелся хлебозавод, пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, огонь охватил кровлю четырехэтажного здания. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС.