«Наши отношения чисты»: Natan раскрыл истинные чувства к Лерчек

Рэпер Natan заявил, что у него нет романтических отношений с Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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А как дела с женой?

В готовящемся к выходу новом выпуске шоу на федеральном канале любвеобильный рэпер Natan (настоящее имя — Натан Миров) рассказал о своих чувствах к Лерчек (Валерия Чекалина). Об этом пишет Газета.ру.

«С Лерой нет никаких романтических отношений, никакой симпатии в плане мужчины и женщины. Поэтому наши отношения чисты», — пояснил рэпер.

Natan добавил, что обожает жену — к слову, она недавно опровергла слухи о его возвращении в семью. При этом к Лерчек негатива рэпер не испытывает. По его признанию, она — исключительно как человек — нравится ему «своим умом, своей харизмой, тем, чего она достигает».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Natan считает, что популярное шоу на федеральном канале бьет рейтинги благодаря ему и его интрижкам. Ондаже сравнил себя с героем популярного турецкого сериала,