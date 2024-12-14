Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет

Фото: из открытых источников

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Ему было 76 лет.

Актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-Театр. Ру».

Уточняется, что Ледовских скончался еще в четверг, 12 декабря. Причина смерти актера не указывается.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО. Он был знаком с Александром Солженицыным и был исследователем его творчества.

Ледовских снялся в 54 кинокартинах, срели них — «Интерны», «Монастырь», «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три воказала». В 2023 году на экраны вышел фильм «Балабол-7», в нем Ледовских исполнил свою последнюю роль.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса сериала «Универ» Халима Ибрагимова. В ноябре артистка рассказывала о проблемах со здоровьем, из-за которых не могла выходить на улицу.