В Омске школьника придавило ледяной плитой

МЧС: ребенка придавило плитой изо льда в пещере у реки Иртыш

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дети находились без присмотра взрослых.

В Омске на склоне реки Иртыш ледяная плита придавила 13-летнего подростка. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

На крутом берегу из льдин образовались пещеры, внутри играли дети — с овершенно одни, без присмотра взрослых. В какой-то момент стены «морозного дома» обрушились, зажав 13-летнего мальчика.

Прохожие, ставшими свидетелями несчастного случая, кинулись на помощь, но ледяные плиты оказались слишком тяжелыми. Испытывая страх и беспокойство, они вызвали экстренные службы. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС. К счастью, им удалось извлечь ребенка из-под завалов живым. Ребенка передали врачам для детального обследования.

Как пишет «Новый Омск» со ссылкой на данные полиции, по предварительному диагнозу, у мальчика перелом костей таза.

Представители МЧС еще раз напомнили взрослой части населения о важности контроля детей, особенно в зимний период.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Владивостоке рабочие уронили на ребенка утеплитель с крыши.