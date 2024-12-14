«Продолжаю работу»: Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии
Зурабишвили: никто никого не выбирал, продолжаю свою работу
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент страны отказывается покидать свой пост и заявила, что продолжит «до конца защищать граждан и будущее страны».
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после выборов нового главы государства заявила, что продолжает свою работу.
«Никто никого не выбирал… Ничего не произошло. Я продолжаю свою работу», — цитирует Зурабишвили телеканал Mtavari.
Она также поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани и подчеркнула, что продолжит «до конца защищать граждан и будущее страны».
Брат действующего президента Грузии Отар Зурабишвили в разговоре с 5-tv.ru ранее заявил, что выборы нового лидера страны, которые проходят по новой* процедуре, — нелегитимны.
«Это нелегитимный президент, и все, что происходит — это фарс! Придет время, и мы его отправим в отставку!» — заявил он.
Отар Зурабишвили раздавал всем собравшимся на проспекте Руставели воздушные шары, а также выступил с речью возле здания грузинского парламента, когда к нему начали съезжаться представители муниципальных регионов и депутаты.
На прошедших в этот день выборах нового президента Грузии победу одержал кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Церемония его инаугурации назначена на 29 декабря.
При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, так как считает парламент «нелегитимным».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Грузии принял закон, запрещающий ношение масок, скрывающих лицо, на митингах.
* — выборы президента Грузии впервые проходят по новой процедуре. В этот раз главу страны определяет коллегия выборщиков — 150 депутатов парламента и столько же представителей местных органов власти.