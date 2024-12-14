Минздрав заверил: российская вакцина от рака «не будет лекарством для избранных»
Каприн: онковакцина для пациентов будет бесплатной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Государству она обойдется около 300 тысяч рублей для каждого конкретного пациента.
Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов — это не «лекарство для избранных». Об этом главный онколог Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн сообщил в эфире «Радио Россия».
Специалисты Федерального медико-биологического agency (ФМБА) на протяжении длительного времени трудились над созданием настоящего чудо-средства, способного полностью уничтожить злокачественные клетки. Сегодня уже известно, что разработанный препарат продемонстрировал успешные результаты в борьбе с меланомой и метастазами.
В течение следующего года это потенциально революционное средство будет проходить ряд строгих проверок и испытаний. Как только исследователи удостоверятся в его безопасности и эффективности, лекарство станет доступно для пациентов, открывая новые горизонты в борьбе с коварной болезнью.
«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн.
Известно, что клинические испытания начнутся в 2025 году.
Ранее 5-tv.ru сообщил, каков риск перехода птичьего гриппа на людей.