Мария Захарова сравнила Каю Каллас с героиней фильма «Красота по-американски»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Европейский политик известна своими русофобскими высказываниями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заместителя председателя Европейской комиссии и экс-премьера Эстонии Каю Каллас с героиней из фильма «Красота по-американски», у которой были психические расстройства. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на ее русофобские высказывания. По ее словам, политик слишком одержима ненавистью к РФ, и это носит уже маниакальный характер. К слову, в мире это также замечают. На эту тему у издания Politico выходила целая статья.

Дипломат также припомнила заявление Каллас, что если Запад «справится с Россией», то решит сразу очень много вопросов одновременно.

«Это ее заявление напоминает фрагмент фильма „Красота по-американски“, где риелтор Кэролайн Бернем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом, потому что так решила, и это в свою очередь устранит все ее личные и семейные проблемы», — говорит Захарова.

Однако, несмотря на все усилия, ее семья в итоге рушится, добавляет дипломат. Другими словами, Запад может сколько угодно желать поражения России, но все обернется против них самих.

«Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?» — заключила Захарова.

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