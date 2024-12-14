Женщина за рулем Porsche насмерть сбила ребенка в Новой Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/TEM_/TEM_

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Новой Москве женщина за рулем Porsche насмерть сбила девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В деревне Зименки водитель выехала на тротуар, снесла девятилетнего ребенка и его няню.

«В Новой Москве 49-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем марки Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню», — отметили в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на усилия врачей, мальчик погиб.

«От полученных повреждений ребенок скончался в одной из столичных больниц», — уточнили в ведомстве.

На данный момент прокуратура Новомосковского и Троицкого административных округов устанавливает обстоятельства аварии. Следователи осматривают место аварии и допрашивают очевидцев. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы. Авария в центре столицы произошла ранним утром. Движение в сторону области было ограничено.