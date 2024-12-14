Сам своего рода волшебник: верит ли Дмитрий Колдун в магию
Дмитрий Колдун верит в магию и в себя
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артист ответил на волнующий многих вопрос.
Певец Дмитрий Колдун верит не только в магию, но и в себя. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Наш новый год».
Артист решил обыграть свою фамилию и обратил внимание на то, что Колдун не может не верить в магию.
«Я же сам Колдун, поэтому до сих по верю в колдунов. И в себя», –сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева вернулась со своим новоиспеченным мужем в Москву. Пара вернулась из Мурманска, где, со слов звезды, состоялась их свадьба. Молодожены не привлекали к себе лишнего внимания, и не спеша покинули аэропорт Шереметьево.
Подробностей о торжестве или медовом месяце пока что нет. Блогер и ее муж игнорировали любые вопросы в свою сторону. Примечательно то, что отец Ивлеевой не знал о замужестве дочери. Хотя еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.