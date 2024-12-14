Фото: 5-tv.ru

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Таким образом участница соревнований по фитнесу выразила протест радости организаторов от встречи с российской командой.

Сборная Литвы снялась с соревнований по функциональному фитнесу после того, как участница команды Корнелия Дудайте получила предупреждение о недопустимости демонстрации провокационных надписей в адрес спортсменов из России и попросили переодеться. Об этом сообщает портал LRT.lt.

Дудайте рассказала изданию, что вышла с надписью «Сделаем Россию снова маленькой» на футболке из-за желания продемонстрировать свою гражданскую позицию. Ей не понравилось, как радостно организаторы встречали команду из России. К слову, такую же футболку в свое время носил президент* Украины Владимир Зеленский.

«Если я этого не сделаю (не переоденусь. — Прим.ред.), мне сказали, что, либо меня удалят, либо всю сборную Литвы. Поскольку я не боялась и не сожалела, <…> я сказала, что если им не нравится моя форма, они должны отстранить меня официально», — подчеркнула спорстменка из Литвы.

Она подчеркнула, что это только ее позиция. Однако, пока она беседовала с изданием, сборная самостоятельно снялась с соревнований. Поводом стала по их мнению халатное отношение организаторов к политике «нейтрального флага», под которым и выступала команда из России.

Российский спорт подвергается огромному давлению со стороны Запада. Во многих видах спорта спортсменов отстранили, а там, где они выступают, соревнуются без флага. В мае президент РФ Владимир Путин назвал нынешние времена непростыми, в том числе и для спорта. Однако он добавил, что Россия есть и будет великой спортивной державой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.