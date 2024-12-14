Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
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Выборы проходили по новой схеме на фоне отказа действующего главы государства сложить с себя полномочия.
Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Такие данные озвучены в ходе подсчета голосования.
Выборы проходили по новой схеме, где кандидату было необходимо набрать 200 голосов выборщиков из 300. За Кавелашвили проголосовали 224 депутата. По данным местного ЦИК голосование за лидера страны признано состоявшимся.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, так как считает парламент «нелегитимным».
Церемония инаугурации нового шестого президента страны назначена на 29 декабря.