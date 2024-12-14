«Очень ждем тебя»: дочь Анастасии Заворотнюк объявила о своей беременности

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом радостном событии она сообщила подписчикам в личном блоге.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ждет первенца. Об этом она сообщила своим подписчикам в личном блоге.

На фото в соцсетях можно увидеть округлившийся живот Анны, который она трогательно придерживает. В данный момент наследница Заворотнюк на отдыхе, поэтому ее окружают пальмы и хорошая солнечная погода.

«Очень ждем тебя», — подписала она снимки.

Подписчики тут же принялись поздравлять девушку и желают ей легкой беременности и родов.

«Какое счастье!!! Поздравляю!!!», «Какая чудесная новость», «Невероятное счастье!» — пишут комментаторы.

Известно, что мужем Анны является предприниматель Тимур Исмаилов, с которым она познакомилась еще в 2015 году во время ее обучения в Нью-Йорке. В 2022-м они тайно поженились.

Про Исмаилова известно то, что он работает в сфере общественного питания и торговли. Он также активно помогал и своей теще Анастасии Заворотнюк во время ее тяжелой болезни.

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая. Ей было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома — рак мозга. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему муж Анны Заворотнюк отказывается от публичности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ