«Мне не нужна женщина старой выдержки»: Юрий Антонов о предпочтениях в любви

Юрий Антонов: женщина — не коньяк, чтобы быть одной единственной

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец также считает, что дама — не коньяк, чтобы быть одной единственной.

Народный артист России Юрий Антонов признался, что он не против иметь больше одной возлюбленной. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой граммофон».

Поначалу музыкант постеснялся отвечать на вопросы журналистов о наличии второй половинки и просил перевести тему.

«Женщины — милые создания, но чуть нагленькие», — сказал лишь артист.

Однако позже Антонов проговорился: дама сердца у него все-таки есть. При этом на шутливый вопрос корреспондента о том, является ли его возлюбленная единственной, музыкант дал неожиданный ответ.

«Необязательно одна единственная. Зачем? Это же не коньяк, чтобы быть одним единственным и старой выдержки! Мне не нужна женщина старой выдержки и с крепостью дорогого коньяка», — поделился своими мыслями музыкант.

Теперь остается только гадать, сколько же на самом деле спутниц жизни в данный момент у Антонова, и как они все отнесутся к его словам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце рассказала об ужасной травме во время съемок.