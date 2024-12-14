Невероятный подвиг: российский снайпер пролежал неделю в снегу ради товарищей

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Боец получил обморожение, но не покидал своих позиций.

Снайпер группировки войск «Запад» с позывным «Миха» получил обморожение ног, после того, как провел неделю в снегу, прикрывая пехоту. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер», снайперская пара действовала вместе с пехотой, которая штурмовала укрепления ВСУ на краснолиманском фронте.

В течение недели «Миха» находился на замаскированной позиции. Из-за погодных условий, когда вместе с дождем шел снег, он получил обморожение ног. Несмотря на это, снайпер выполнил свою задачу, после чего его забрали в госпиталь.

«Наши (снайперские — Прим. ред.) пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на „лежке“ (замаскированная позиция снайпера — Прим.ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги… Был декабрь, ночью шел снег с дождем, слякоть, дождь», — рассказал командир.

Российский боец 11 месяцев проходил реабилитацию. После лечения «Миха» мог уволиться, но он решил продолжить свою службу. Сейчас снайпер выполняет задачи в другом подразделении.

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