Не один: стало известно, с кем Natan отпразднует Новый год
Natan будет работать в Новый год
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Интерес к личной жизни артиста после скандалов с изменами не утихает.
Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный как Natan, раскрыл планы на Новогодние праздники. Артист признался, что будет работать с 31 декабря по 1 января, однако после этого он первым делом отправится к своим детям — 12-летнему Натаниэлю и шестилетнему Ратмиру. Правда, порадовать мальчиков сказочным образом у рэпера не получится, и на то есть причины.
«Я не смогу переодеться в Деда Мороза для детей, так как у меня с ним не совпадает цвет кожи, придется перекрашивать все лицо», — отметил Natan.
Мирзохонов добавил, что «за этот год вынес много уроков». Артист надеется, что поклонники смогут чему-то научиться на примере его ошибок. Как бы там ни было, в 2025 год Алишер планирует вступить «с новой головой, с новыми мыслями».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Natan считает, что популярное шоу на федеральном канале бьет рейтинги благодаря ему и его интрижкам. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.