«Загляните в будущее»: как сделать тост на Новый год запоминающимся

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Многие так сильно переживают перед своей праздничной речью, что теряют всякое настроение.

Некоторые люди начинают сильно переживать перед тем, как произнести тост на новогоднем празднике. Это в какой-то степени даже может испортить настроение. О том, как пережить этот момент максимально позитивно, Газете.ру рассказала специалист по речи Седа Каспарова.

По ее словам, секрет хорошего тоста заключается в следующем: не стоит строить витиеватых фраз за праздничным столом, наоборот, лучше искренне выразите все, что у вас на душе. Расскажите свою личную историю или вспомните радостный момент из жизни.

Для того, чтобы все прошло безукоризненно, лучше подготовиться заранее. Можно кратко расписать идею в заметках и предварительно прорепетировать речь.

«Начните с обращения. „Дорогие друзья, дорогие коллеги“. Находите глазами тех людей, к которым обращаетесь. Поддерживая зрительный контакт, вы даете возможность аудитории почувствовать себя с вами заодно, привлечь внимание к словам», — советует Каспарова.

Речь можно разбавить веселыми шутками. Главное, чтобы они были уместны. Также не стоит делать речь длинной, чтобы никто не заскучал. Оптимальная длина — до трех минут.

«Заканчивается тост всегда призывом. Избегайте клише, ставьте точку красиво. Загляните в будущее, поделитесь надеждами и планами на следующий год», — добавила эксперт.

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