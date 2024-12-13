В Москве вынесли приговор напавшему на съемочную группу «Известий»

Суд оштрафовал на 200 тыс. рублей напавшего на журналистов «Известий»

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В апреле этого года Игорь Грибановский сломал им технику.

Никулинский суд Москвы оштрафовал напавшего на журналиста «Известий» Игоря Грибановского. Приговор опубликован на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Грибановского признали виновным, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В ходе процесса подсудимому смягчили меру пресечения, и дело перевели из категории тяжких преступлений в средние. Причиной такого поворота стало примирение сторон. Через адвоката Грибановский поблагодарил МИЦ «Известия» за изменение позиции.

Напомним, что в середине апреля съемочную группу «Известий» атаковал агрессивный мужчина. Это произошло 18 апреля во время съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ назвали любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Охрана дома любезно пропустила группу, однако из квартиры Ермиловой вышел мужчина, начал выхватывать оборудование и ломать его, попутно обвиняя их в незаконном проникновении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистку «Известий» выгнали с сеанса Кашпировского в Петербурге.



