Команда Трампа провела переговоры с Киевом и Белым домом о прекращении огня

Фото: Mohammed Badra/ТАСС

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Избранный президент США намерен добиться перемирия на Украине в первый же день на посту.

Команда избранного президента США Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева о путях завершения украинского конфликта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник телеканала отметил, что Трамп всерьез хочет добиться прекращения огня на Украине в свой первый день на посту.

Ранее в этот день The New York Times вышла с публикацией о вероятном окончании конфликта на Украине в 2025 году.

По мнению автора статьи, победа на президентских выборах в США Дональда Трампа ускорит старт переговоров, однако, вне зависимости от того, кто занял бы пост главы Белого дома, 2025 все равно стал бы «годом переговоров».

«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются… Разведведомства полагают, что у нее (Украины — Прим. ред.) скоро закончатся солдаты», — говорится в статье.

Автор также полагает, что если конфликт на Украине вновь вспыхнет после перемирия, Трамп уже не станет оказывать киевскому режиму военную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили о совпадении позиции России с позицией Трампа о недопустимости атак российских территорий с применением западного оружия.