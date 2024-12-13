В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уже сегодня был реализован вопрос жителя ЛНР, который долго ждал операции на коленном суставе.

В колл-центре «Народного фронта» досрочно решают вопросы граждан, которые поступают на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом глава регионального отделения «Народного фронта» Республики Крым Алла Вертинская рассказала корреспонденту «Известий».

По ее словам, сотрудники регионального штаба рассматривают не только те вопросы, которые поступают от крымчан, но и заявки изо всех уголков России. Поступающие вопросы объединяют по тематике, отбирая не передний план наиболее острые и важные.

«Более того, если мы видим, что вопросы можно решить уже сегодня, то тогда мы не оттягиваем их, не ждем прямой линии. Мы уже отправляем их в наши региональные отделения для того, чтобы как можно быстрее помочь заявителю. Есть уже и решенные вопросы», — уточнила Вертинская.

К примеру, жителю ЛНР требовалась операция по замене коленного состава. Россиянин долго не мог получить услугу, но проблема была решена уже сегодня благодаря работе колл-центра.

Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря и будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа выйдет в эфире в полдень по московскому времени. Колл-центр, который собирает обращения к президенту от граждан, начал свою работу в ночь с 7 по 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт начал помогать обратившимся на Прямую линию россиянам.