Фото: www.globallookpress.com/Said Gadzhiev

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Наталья Бойко предполагает, что артист продолжает оберегать своих близких после смерти.

Бывшая возлюбленная исполнителя хитов «Я — это ты» и «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова Наталья Бойко заявила, что постоянно ощущает присутствие покойного артиста. Своими чувствами она поделилась в беседе с NEWS.RU.

Сегодня, 13 декабря 2024 года, талантливому певцу могло бы исполниться 55 лет. Однако в 2007 году Насыров трагически погиб, выпав с пятого этажа своей столичной квартиры.

По словам Натальи, все эти годы она ощущает присутствие любимого мужчины, с которым они успели сочетаться браком по уйгурской традиции, но до ЗАГСа так и не дошли.

«Его присутствие ежеминутно ощущаю, причем с каждым годом все больше. Снится он крайне редко — как предвестие о неприятностях. Например, один раз предостерег от пожара. Видимо, это его миссия — предупреждать нас о чем-то», — поделилась Бойко.

О смерти Мурата ходило много слухов. Поговаривали, что он страдал от сильной депрессии, а в его крови после смерти было найдено психотропное вещество. Бойко призналась, что у ее возлюбленного была очень тонкая душевная организация, которая мешала ему спокойно существовать в этом мире.

«До сих пор в глубине сознания я не принимаю того, что случилось. Это неискоренимо. Все равно не могу понять до конца, как такое могло с ним произойти», — призналась Наталья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как на самом деле погиб певец Мурат Насыров.