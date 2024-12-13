Названы самые популярные новогодние направления для отпуска

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Большинство россиян намерены путешествовать внутри страны.

Большинство новогодних путешествий россиян (71%) будет в пределах страны, а самыми популярными городами для отдыхающих стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на недавно проведенные исследования.

Москва ожидаемо находится на первом месте как по популярности, так и по стоимости проживания. По статистике, на столицу приходится практически четверть (21%) всех декабрьских авиаперелетов в России, самым популярным сроком поездки оказалась одна неделя, 12% отдыхающих берут с собой детей, а также Москва занимает целых 15% всего рынка аренды квартир в новогодние праздники.

Санкт-Петербург занял долю в 13% перелетов и 12% бронирования жилья.

«Как правило, большинство пользователей бронируют жилье на новогодний период заранее — от двух недель и более. В этом году среди ранних бронирований на зимние каникулы мы замечаем увеличение интереса отдыхающих к проживанию в Карелии и Мурманской области, что в том числе обусловлено ростом предложений для посуточной аренды жилья в этих регионах», — рассказали аналитики.

Другими популярными направлениями для новогоднего отдыха в 2024 году стали Сочи, Калининград и Екатеринбург, а наибольший рост популярности по сравнению с прошлым годом показали Грозный, Тюмень и Махачкала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем.