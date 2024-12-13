Расстраиваться рано: Сергея Бурунова вновь заметили с бывшей возлюбленной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ноябре пара пережила тяжелое расставание.

Актер Сергей Бурунов появился на публике с молодой возлюбленной. Как сообщает издание 7Дней.ru, лицо звезды буквально светилось от радости.

Произошло это на юбилее певца Эмина Агаларова. Бурунова заметили в компании его бывшей возлюбленной Екатерины Деви, с которой актер тяжело расстался в конце ноября. Тогда ничего не предвещало беды — Сергей уже довольно долго встречался с бизнес-вуман из Перми, будучи на 12 лет старше избранницы, а в августе фанаты и вовсе заметили на правой руке девушки кольцо, подозрительно напоминающее обручальное.

Тем не менее, в прошлом месяце между возлюбленными пробежала кошка, из-за чего отношениям грозил конец. Сам Бурунов сильно переживал по этому поводу и из-за стресса даже похудел на 15 килограммов.

Однако переживания актера длились недолго — судя по всему, он и Екатерина смогли снова найти общий язык, так что так ожидаемая поклонниками пары свадьба еще имеет все шансы состояться.

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