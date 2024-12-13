Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Уже сейчас по всей Украине вынужденно применяют почасовые отключения света.

Украинские власти обратились за помощью к европейским странам после массированного удара ВС РФ по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Общий объем составит 13 447 мегаватт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 мегаватт», — уточняется в Telegram-канале компании.

Импортная энергия должна поступить на Украину из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии в течение суток.

В целях экономии энергии почасовые отключения света применяются во всех украинских регионах. Дефицит ресурсов коснулся как бытовых приборов, так и промышленных мощностей бизнеса.

В пятницу, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили об атаке на объекты топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие деятельность украинского ВПК. Также уточнялось, что этот удар стал ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) шестью западными ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки на военный аэродром в Таганроге ранения получили члены личного состава.