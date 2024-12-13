Не держите в себе: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

Фото: www.globallookpress.com/Stephan Schulz

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Это может привести к воспалению почек.

Длительно терпеть позывы к мочеиспусканию может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-уролог-андролог Артур Богатырев.

По словам специалиста, если долго откладывать поход в туалет — в мочевыводящих путях начнет скапливаться и размножаться инфекция, которая должна была выйти вместе с мочой.

«В частности, это грозит инфекциями мочевыводящих путей (ИМП). Задержка мочи создает благоприятную среду для размножения бактерий. Чем дольше моча задерживается в мочевом пузыре, тем выше риск развития инфекции. ИМП могут проявляться в виде цистита (воспаление мочевого пузыря), уретрита (воспаление мочеиспускательного канала) и других заболеваний», — объясняет специалист.

Более того, моча способствует образованию кристаллов, что чревато образованием камней в мочевом пузыре и почках. У мужчин задержка мочеиспускания может вызвать аденому предстательной железы, которая будет сопровождаться чувством неполного опустошения мочевого пузыря, частыми позывами и прочими неприятными симптомами.

В самых же худших случаях это может и вовсе привести к недержанию и острому воспалению почек. По словам врача, регулярное опорожнение мочевого пузыря — это важная часть профилактики очень многих заболеваний мочеполовой системы. При появлении же неприятных симптомов — лучше не тянуть и обратиться за консультацией к специалисту.

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